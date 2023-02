Henri Zeigo ⟩ Pealinlased ei saa äärealade tühjaks jooksmist endale lubada

Valimisprogrammides lubatakse küll väärt elu kõikjal Eestis ning elavat kultuuri- ja hariduselu maal, kuid samal ajal saab iga mõne aja tagant lugeda väikseid uudisnupukesi, kuidas järjekordne raamatukogu või rahvamaja on pandud kinni ning koolivõrku tõmmatakse üha enam koomale.

Mõnes mõttes on see ka arusaadav. Kui inimesed liiguvad ühest kohast teise või neid jääb kuskil kõvasti vähemaks, nii et teenuse pakkumine ei tasu majanduslikult enam ära, siis tuleb senist võrgustikku korrastada.