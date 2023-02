Kerly Randlane ⟩ Maksudebatita on valimislubadused surve all

Sellel aastal oleme olnud väga tublid, meil on jõulud lausa kaks korda. Praegu ehk aktiivsel valimisperioodil ning detsembris, mil me tavapäraselt neid peame. Valimislubadused on justkui soovilist, kus õige valiku tegemisel võid saada teatava õnne osaliseks. Aga tegelikult? Kust tuleb valimislubaduste katteks raha ehk milline on meie pikk vaade riigivalitsemise kulude finantseerimiseks?