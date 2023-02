Triin Lauri ⟩ Sündimuse suurendamiseks tuleb vähendada ebavõrdsust

Perepoliitika on ka varasematel riigikogu valimistel olnud üks keskseid teemasid, ent varem pole lasteaiakohtade, töö- ja pereelu ühitamise teemade kõrvale ja ehk isegi asemele pakutud nii ulatuslikke rahalisi toetusi. Üleüldise toimetulekustatistika valguses on see pigem ootamatu.

Perepoliitikaalane akadeemiline kirjandus on üha rohkem seda meelt, et perepoliitika on paljuski hoopis tööturupoliitika. Samas on mitme Eesti erakonna nägemuses sündimuse suurendamisele suunatud lapsi elanikelt «telliv» hoiak endiselt vägagi legitiimne. EKRE ja Isamaa programmides on perepoliitika rahvuse ja selle päästmise teenistuses, ülejäänud erakondadel aga pigem sotsiaalpoliitika oluline osa.