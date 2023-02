PRIIT HÕBEMÄGI ⟩ Kui kaua lubab Eesti riik vaenlastel endale näkku sülitada?

Mul on nüüd küsimus Eesti Vabariigi kaitsepolitseile: mis edasi saab? Kõik, mis seni avalikkuses kuulda on olnud, on viisakas nämmutamine teemal «eks me räägime inimesega». Tõsi, Krutihhiniga tegeleb PPA ja tema suhtes on algatatud väärteomenetlus. See kõik on naeruväärne! Et kui Eesti kodakondsusega putinistid kutsuvad üles ülestõusule või sissisõjale meie kodumaal, st Eesti vabariigi valitsuse kukutamisele, mõnitavad avalikult kaitsepolitseid ja Eesti Vabariiki, siis võidakse nende vastu algatada väärteomenetlus või koguni kutsuda vestlusele? Appi, ma kardan!