Küsimus oleks võinud tekkida alles siis, kui selgus, et mingid tegelased hakkasid tankivraki juurde lilli tassima. Pähe tuli paralleel: kujutage ette, et pääle II Maailmasõda rändab mööda Euroopat ringi purustatud, juutide tapmiseks mõeldud gaasikamber, et natside kuritegudest teavitada. Aga mingid tegelased viivad selle katkise kambri juurde lilli - ei, mitte gaasitatute mälestuseks, vaid nende kooduslaagri töötajate auks, kes kambrit töös hoidsid.