Merle Ruut ⟩ Nursipalu elanikke tuleb toetada nende uue elu alguses

Möödas on aasta, kui Venemaa seadis oma sammud Kiievi suunas, mis muutis suuresti maailma arusaama Putini tegevusest. Oleme avanud oma uksed ukrainlastele, et nemad saaks seista meie vabaduse eest oma kodus. Vabariigi sünnipäeva valguses mõistame oma riigi väärtust ja vabaduse hinda paremini, sest televisioon tuletab meile meelde, kuidas on meie vanaisad ja nende isad seisnud meie vabaduse eest. Sõda võib olla ei saagi lõpuni vältida, aga me saame olla koos tugevamad ning õppida kaitsma, mis meile armas.

Me laiendame Nursipalu harjutusväljakut, et olla valmis end kaitsma. Igavesti ei saa loota, et keegi teine meie eest kaitsetöö ära teeb. Meie endi panus tuleb ka anda, et meie lastel oleks kodu, kus kasvada ja mängida. Paraku on valikud samalaadsed nagu ukrainlastel, ainult pisut individuaalsemas võtmes. Tulemus, millega peame leppima: loovutad või võetakse lõpuks võõra sunniga.