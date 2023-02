Ootuspäraselt vallandusid võistleja nime ümber tõsised kired: oh, ah! Kuidas siis nii?! Eestit, mida mõned erakonnad tahavad migrantide käest päästa, hakkab esindama Narva neiu! Ja veel venelane! Ning oh õudust! – ta on 2016. aastal käinud Venemaa poolt annekteeritud Krimmis! Jah, Narvast, jah, venelane, jah, ta oli Krimmis.