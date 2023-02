Aimar Ventsel ⟩ «Head venelased» eelistavad elada paralleelmaailmas

Ovsjannikova «ärkamine» on paljudes nii Venemaa kui Ukraina inimestes vastu võetud skeptiliselt. Inimene töötas umbes kakskümmend aastat Vene riigitelevisiooni uudistekanalis ja ärkas ühel hetkel, taibates, et kõik, mida uudistesaates räägitakse, on vale. Et nagu tõesti? On teisi, kelle jaoks Ovsjannikova on venelaste režiimivastasuse kangelaslikkuse sümbol. Nii arvas näiteks ka Saksa prominentne ajaleht Die Welt, kes võttis Ovsjannikova tööle Venemaa ja Ukraina eksperdina, et ta hiljem vaikselt vallandada. Pole teada, mis ajalehte selleks sammuks tõukas.