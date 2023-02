Ove Oll ja Enn Lust ⟩ Kas enne tuul ja siis taristu?

Lahkuv riigikogu koosseis on teinud suuri samme, et lõpetada kadunud kümnend Eesti tuuleenergeetikas, mil ühtki suuremat tootmisvõimsust meie võrku ei lisandunud. Valitsused on mõistnud, et kodumaine taastuvenergiatootmine on aluseks nii taskukohastele energiahindadele kui ka energiajulgeoleku tagamiseks olukorras, mil vanade tehnoloogiate konkurentsivõime on keskkonnatasude mõjul oluliselt kannatanud.