Juhtkiri ⟩ Saabub aeg teha valik

Otsuse langetamisel on toeks ka Postimehe Hääleandja, mis aitab leida igale valijale just tema vaadetega kõige paremini sobiva kandidaadi. Hääleandjal on 29 valikvastustega hoolikalt valitud küsimust, millele on vastanud ka kandidaadid. Nende põhjal paigutab kompass vastaja poliitilisele vasak-parem- ja konservatiiv-liberaal-teljestikule ning leiab igas valimisringkonnas vastustega kõige paremini sobivad kandidaadid. Lisaks näeb ka neid, kellega on suurim erinevus.