SERGEI METLEV ⟩ Aasta tagasi toimus Vabaduse väljakul suurim ühtsuse demonstratsioon pärast 1991. aastat

See oli kirjeldamatu ühtsuse tunne. Väga erinevate inimeste täielik koondumine ühe õige, õiglase ja õilsa eesmärgi nimel hetkel, kus on ka palju hirmu ja määramatust. Minu natuke elukogenumad tuttavad ütlesid, nemad tundsid midagi sarnast viimati 1991. aasta augustis barrikaadides. Aasta tagasi oli selge, et sellest meeleavaldusest saab alguse meie muutumine ja kohanemine uue olukorraga, meie eluaja suurima vabadusvõitlusega.

Pidasin silmas, et siin ja seal tegutsevad putinistid, oportunistid või lihtsalt nõrgad ja argpükslikud inimesed, kes hakkavad pajatama mingist kiirest rahutegemisest Venemaaga. Kui nad oleks andnud tooni, siis oleks see hukatuslik meile kõigile. 26. veebruari hommikul oli aga selge, et nad ei pääse löögile.

Olen kolmekordselt uhke selle üle, et väljakul antud tõotused ja lubadused, väljendatud väärtused ja seisukohad, ei muutunud põrmuks ja tolmuks. Kogu Eesti on käitunud kooskõlas sellega, mis seal välja öeldi. See on tugeva riigi ja rahva tunnus, see annab kindluse, et vaba rahvas vabal maal, olgu see meie või Ukraina, ei kao maamunalt toore jõu ähvardusel.