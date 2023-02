Aarne Seppel ⟩ Keda kandidaat peeglist näeb?

Enne veel aga võib pilgu heita kandidaatide peale, keda on kokku 968 vaprat naist ja meest. Neist 621 täisid ära Postimehe valimiskompassi Hääleandja, mõned erakonnad oli hakkajamad, aga ka laisematest erakondadest andsid oma vastused ligi pooled kandidaadid. Hääleandja mõõdab lisaks üldisele vastuste korrelatsioonile ka inimese paiknemist skaalal majanduslik vasak-parempoolsus ning maailmavaateline liberaalsus-konservatiivsus.

Huvitava pildi saab, kui võtta erakondade kandidaatide vastuste keskmised ning panna nad teljestikule, aga veelgi huvitavam on vaadelda erakondade toetajate keskmisi. Tänu Norstati ja Ühiskonnauuringute Instituudi uuringule on see võimalik.