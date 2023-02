Ott Lumi ⟩ Karis paneb meie ette üllatavalt turupõhise majanduse käsitluse

Alar Karis on alates 11. oktoobrist 2021 Eesti Vabariigi president juriidilises mõttes, kuid mõneti on tema küpsemine poliitiliseks liidriks võtnud loomuomaselt veidi aega. Tippteadlase taustaga riigiametnikult olekski ennatlik oodata imagoloogilist enese kehtestamist üleöö. Arvan, et ma ei eksi, kui ütlen, et president Karis astus oma tänase kõnega tõsise sammu enda kui liidri kuvandi loomisel ja enda presidentuuri stiili sätestamisel.