Alar Karise kõnes väljendub kõigepealt tema kõige tugevam isiklik omadus Eesti riigi eesotsas: see on inimeste kokkuliitmine, kõikide eestlaste kokkutoomine, mitte vastandamine.

Ta on oma lühikese presidendiks oleku aja jooksul saavutanud juba nii mõndagi ning meeletu lõhestumine, mis eestlastel viimaste valimiste eel ja järel eriti teravalt välja paistis, on nüüd palju rohkem koomale tõmmanud. Samal ajal on ilmunud uued väljakutsed.