ÜHISKOND ⟩ Rahvaloendus kinnitab tallinnastumise jätku

Ühiskonna vananemine, ääremaastumine ning enamiku inimeste elu vanades paneelmajades – need on vaid mõned meie probleemid. Statistikaameti juhtivanalüütiku Terje Trasbergi sõnul jäi 2021. aasta Eesti rahvaloendusest silma see, et kui võrrelda seda 2000. ja 2011. aasta loendustega, siis 2000–2011 on muutused olnud palju suuremad kui viimasel kümnel aastal – elu on praegu stabiilsem.