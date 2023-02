Erkki Koort ⟩ Ärgem unustagem pidupäeval ka oma kangelasi

Monumentaalkunstil on kaks olulist eesmärki lisaks kunsti tegemisele – see peab jäädvustama midagi ning näitab, kes on maa peremees. See teine aspekt kipub tihtipeale ununema või varju jääma. Siiski ei ole mingit põhjust eestlust ja Eesti võite monumentaalkunstis häbeneda.