Enamik Eesti eluasemelaene on seotud kuue kuu euriboriga. Kui veel aasta tagasi, enne Venemaa täiemahulise sõja algust Ukrainas, oli kuue kuu euribor negatiivne, siis nüüdseks on see tõusnud 3,2 protsendi peale. Kahjuks pole tipp käes – sügiseks prognoositakse viie protsendi alla jäävat numbrit.