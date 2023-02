Jüri Kotšinev ⟩ Mida kavandab Putin 2023. aastaks?

Venemaa president Vladimir Putin jättis eelmise aasta lõpus ära paljud juba traditsiooniks saanud esinemised Venemaa avalikkuse ees. Ühte traditsioonilist esinemist ta aga ära ei jätnud. See oli 2022. aasta 23. detsembri esinemine Venemaa kaitseministeeriumi kolleegiumil. Putin rääkis seal oma plaanidest Ukrainas 2023. aastaks. Kõigepealt teatas ta, et sõda Ukrainas on ühine tragöödia nii Venemaale kui ka Ukrainale, kuid süüdi on selles lääneriigid, kes on ammu soovinud desintegreerida «Vene maailma». Ukrainlasi pidas Putin oma esinemises vennasrahvaks.