Roberta Metsola ⟩ Ukraina liitumisläbirääkimised ELiga peavad algama võimalikult ruttu

24. veebruaril 2022 muutus maailm radikaalselt. Möödunud aasta jooksul on purunenud miljonite Ukraina perekondade elu. Paljud inimesed on pidanud üleöö seljataha jätma kogu senise elu. Kaheksa miljonit ukrainlast – enam kui viis Eesti-täit inimesi, on olnud sunnitud kodudest põgenema ja otsima varjupaika Euroopa Liidus. Veel kuuest miljonist inimesest on saanud sisepõgenikud.