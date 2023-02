Tuul Sepp ⟩ Muutlikul Läänemerel ellujäämiseks on vaja loovust

Selles loos on viis kangelast. Palun trummipõrinat! Siin nad on! Teie ette astuvad mudakrabi, ümarmudil, tursk, kalakajakas ja kühmnokk-luik. Loo tegevuspaigaks on Läänemeri – ökoloogi silma läbi pisike, reostunud, mage, keskkonnamuutustest haavatav elupaik. Aga samal ajal meie kõigi jaoks ka nii suur, ilus ja tähtis – ilma temata poleks me mererahvas.