JUHTKIRI ⟩ Lahkuv riigikogu andis võimu juba varem käest

Liiatigi on mõned riigikogu liikmed tekitanud rahva seas oma tegevusega pahameelt ja hämmeldust, olgu selleks keskerakondlase Martin Repinski taksojuhiks olemine või teise keskerakondlase Igor Kravtšenko autoga koroonaprotesteerija rammimine. Ometi peaksid just riigikogu liikmed olema oma sõnades ja tegudes meile kõigile eeskujuks.

Positiivsesse saldosse saab kanda kindlasti asjaolu, et 2021. aastal suutis riigikogu vältida poliitilist kriisi ning valida 72 häälega presidendiks Alar Karise. Veel on riigikogu suutnud tegutseda pea ühtselt Ukraina ja ukrainlaste toetamisel, vastavad seaduseelnõud ja avaldused on pälvinud enamuse toetuse. Riigikogu liikmed on aktiivselt osalenud Ukraina abistamisel ja seda riiki ka külastanud.