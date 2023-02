LAURI KLEIN ⟩ Tänane tee põrgusse on sillutatud paekivikillustikuga

Sõrve metsa elanik. Foto: Val Rajasaar

Nii ongi Harjumaa suuremad rohealad säilinud perifeerias, ja mida Tallinnale lähemale, seda väiksemad ja kehvema ühendusega need on. Looduslikud koridorid rohealade vahel on paljudes kohtades katkenud. Seega palju õnne: oleme jõudmas «heaoluriikide» sekka, kus panustatakse järjest suuremat osa maksurahast looduse taastamisse, kuna on varem materiaalse heaolu sabas joostes jäetud selle võimalik säilitamine tegemata. Meie Eestis saaksime veel olla nutikamad ja taastamise asemel hoida, säilitada olemasolevaid väärtusi.

Kakud või killustik

Vähemalt viimased paarkümmend aastat on suurt pilti nägevad ja tasakaalu tajuvad inimesed püüdnud Tallinna ümbruse rohealade terviklikkuse säilitamise eest seista. See tänamatu töö on aga olnud suuresti võitlus tuuleveskitega, kuna tegutsejate poolel on enamasti raha ja võim, millele säilitajatel on vastu panna vaid loodus ja vaim ning olgugi, et need viimased on oluliselt igavikulisemad, ei ole neil inimeste tehismaailmas kahjuks veel piisavat väärtust.