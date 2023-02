Märka ja aita: Eestis on vaimselt hädas väga palju inimesi.

Teisipäeval tutvustatud värske Eesti inimarengu aruande kohaselt nõuab suurt tähelepanu inimeste vaimne tervis, mis on saanud kriisidest kahjustada. Rõhutatakse, et vaimsele tervisele on suur mõju ka ühiskonnal ning fookus peaks suunduma sellele, kuidas igapäevane elukeskkond inimeste vaimset tervist ja heaolu toetaks, mitte kahjustaks. Küsisime poliitikutelt, millega ja kuidas saaksid siin kaasa aidata riik ja kogukonnad?