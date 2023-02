Susi Dennison ⟩ Mida arvatakse Ukraina sõjast väljaspool Euroopat ja USAd

Aasta pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse toimub rahvusvahelise korra fundamentaalne ümberkujundamine. Esimest korda pärast pikki aastaid on lääs uuesti leidnud oma sihi. Samal ajal kasvab mujal maailmas tärkavate suurvõimude vaheline konkurents geopoliitilise juhtpositsiooni pärast.

Euroopas põhjustab lisaks regiooni kaitsevõimele ning kevadise pealetungi ootusele muret ka toetuse ulatus Ukrainale. Samuti on nüüd kõigile näha, kuivõrd oluline on, et blokk vabaneks pikas perspektiivis kaua kestnud sõltuvusest Venemaa energiast.