Hea õpetaja on see, kes valdab ennekõike oma aine sisu – tal on, mida lastele õpetada. Ta on kursis laste arenguga, millel on ammugi teaduslikult tõestatult omad kindlad etapid, nii psühholoogilised kui ka füsioloogilised. Juba sellest lähtuvalt oskab õpetaja valida teadmiste edasiandmiseks nii raskusastmed kui ka õppemeetodid ning silmas pidada oma klassis olevate laste erinevaid omadusi ja võimeid.