Mart Võrklaev ⟩ Maksuküüru kaotamine ei ole kõige kallim valimislubadus

Rahandusministeerium tegi tublit tööd ja arvutas välja kõikide erakondade valimislubaduste hinna. Reformierakond on lubanud 700-eurost tulumaksuvabastust ning kaotada maksuküüru. Meie konkurendid on korduvalt rõhutanud, et just Reformierakond on käinud välja kõige kulukama valimislubaduse, mille kogumõju riigieelarvele on 470 miljonit eurot. Kõige suuremad kritiseerijad on just need, kes muidu kõva häälega räägivad inimeste toimetulekust, kirjutab riigikogu liige Mart Võrklaev (RE).