AK kirjanduskool ⟩ Kaugveri eluvalu paljastus pärast surma

Kuid selle Vorkuta vangilaagrist eluga läbi tulnud soomepoisi elu- ja loomingulugu on tagantjärele hoopis uuest küljest valgustanud pärast tema surma ilmunud tekstid, mis kirja pandud noorpõlves laagris või vahetult pärast vabanemist ja millel ei olnud nõukogude ajal mingit ilmumislootust. Silmapaistvaim neist on ehk 2020. aastal ilmunud Vorkuta kirjade kogu «Kirjad Sigridile», kus tunneme ära hilise Kaugveri «Vanast mehestki» tuttava moraaliküsimuste üle filosofeerimise tungi, aga mis kirjanduslikult on jäävama väärtusega kui Kaugveri menuromaanid.