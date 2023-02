Mart Kuldkepp ⟩ Strateegiline murrang Ukraina sõjas süveneb veelgi

Praegu on näha, et aasta alguses uute lääne relvatarnetega alguse saanud strateegiline murrang Vene-Ukraina sõjas süveneb veelgi. Selle uusimaks sümboolseks kinnituseks oli Joe Bideni üllatusvisiit Kiievisse, mis järgnes Zelenskõi paari nädala tagustele külaskäikudele Londonisse, Pariisi ja Brüsselisse. Enam pole kahtlust, et Ukraina saab enda käsutusse ka viimased seni kättesaamatuks jäänud konventsionaalsed NATO relvad: hävituslennukid ja tiibraketid. Vene propaganda sugereeritud «punased jooned» on kõrvale heidetud ning edasine relvaabi Ukrainale sõltub eeskätt olemasolevatest varudest, sõjamaterjali tootmisvõimekusest ja operatiivvajadusest, mitte aga hirmust mingi müstilise «eskalatsiooni» ees.

Millisest infost ja kalkulatsioonidest need arengud täpsemalt on tingitud, selgub ehk kunagi tulevikus, kui asjaosalised tohivad sellest vabalt rääkida. Hetkel on kõige tähtsam see, et lääneriikide sammud saadaksid Kremlisse lõpuks ometi selge signaali: Ukrainal on läänemaailma kompromissitu, pikaajaline toetus ja Venemaa kaotus on seega varem või hiljem vältimatu. Selles mõttes olulised on lubadused relvatarneteks ja Ukraina igakülgseks abistamiseks mitte ainult lähinädalatel ja -kuudel, vaid ka kaugemas tulevikus ja aastate pärast. Vene strateegilise kalkulatsiooni mõjutamiseks tuleb teha kõik, et tõsiselt võetavuse kaotaks mõte, nagu suudaksid venelased lõppkokkuvõttes välja kannatada rohkem kui ukrainlased või lääne maksumaksjad ning isegi lühiajaliste tagasilöökide kiuste õnnestub Venemaal seetõttu sõda pikemas plaanis ikkagi võita.