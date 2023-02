JUHTKIRI ⟩ Meie «reliikvia» on üksindus!

Tänases lehes on ülevaade eestlaste uimastitarvitamise trendidest ja põhjustest. Kuigi võrreldes alkoholiga on uimastitarvitajaid suhteliselt vähe, on põlvkondlikud erinevused väga suured – näiteks 16–24-aastaste hulgas tarvitab kanepit vähemalt korra kuus 21 protsenti noormeestest ja 10 protsenti neidudest.

Põhiliselt tarbitakse kanepit selleks, et leevendada stressi, depressiooni või ärevust, andmata endale aru, et uimastite tarvitamine võib vaimse tervise probleeme hoopis suurendada. Uuringud ongi näidanud, et vaimse tervise probleemide ning uimastikasutamise vahel on tugev seos.

Põhjustena on uimastite kasutust soodustavate teguritena nimetatud sotsiaalse sidususe puudumist, halbu suhteid perekonnas, alaealiste puhul ka vanemliku hoole ja vaba aja tegevuste puudumist. Niihästi uimastikasutuse kui ka vaimse tervise probleemide puhul on võtmeküsimusena nähtud enesekohaste ja vanemlike oskuste arendamist.

Sama kinnitab ka eile avalikustatud inimarengu aruanne 2023 «Vaimne tervis ja heaolu». Aruande peatoimetaja, TLÜ sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask toob esile, et vaimse tervise ravimisega tuleb tõhusalt tegeleda, kuid pearõhk peab olema vaimse tervise hoidmisel ja probleemide vältimisel. Ja ennetamisel on üks keskseid tegureid head suhted perekonnas ja kogukonnas.