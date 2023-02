URMAS VIILMA ⟩ Ristiinimese valimislabürint. Pilk erakondade valimislubadustele

Parempoolsed on ka sõnastanud põhimõtte: Kindlasti ei vaja suuniseid inimeste eraelu, kodu ja perekond – igaüks on nendes küsimustes vaba ise otsuseid langetama. Selle seisukoha taha võib ennast peita soov toetada sooneutraalset abielu või kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist.

EKNi juhatus kohtus Isamaa Erakonna fraktsiooni esindajatega, et arutada kirikute ettepanekuid ja erakonna lubadusi. Oluline on nimetada, et nii PREP perenõustamine kui ka raseduskriisinõustamine on saanud alguse just EKNi eluväärtustega tegeleva sihtasutuse järjepidevast tööst. Seda rõõmustavam on näha neid teemasid Isamaa programmis.