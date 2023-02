Katrin Laur ⟩ Kõik keisri hullud

Jaan Kross sündis 1920. aastal. Mina 1955. Jaan Kross värskelt iseseisvas Eesti Vabariigis, mina reaalselt Nõukogude Eestis, mentaalselt aga sellessamas Eesti Vabariigis. Ma lasteaias ei käinud, olin vanaemaga kodus ja suvel maal. Vanemate juttudest teadsin, et seal, kus nad töötasid, ühes teises maailmas kui see, kus mina vanaemaga elasin, näiteks isa töökohas haiglas, on ka venelasi. See pidi olema mitu aastat enne kooli algust, kui ma otsustasin natuke vene keelt õppida. Seda, et üldse on erinevaid keeli, polnud ma veel kogenud. Ema ja isa ei võtnud mind ilmselt kuulda, võibolla ütlesid, et keele õppimine nii kiiresti ei käi. Aga onu Harri, kes elas Põltsamaal ja käis vahel Tallinnas ja armastas nalja teha ja napsu võtta, õpetas mulle ühe venekeelse sõna: turak. Ma vist teadsin ka, mida see tähendab, küllap ma küsisin. Ma tegin plangu sees oleva hoovivärava lahti, see avanes Kaasani kiriku esisele platsile, hüüdsin «Turak!» ja lõin värava uuesti kinni. Vaevalt ma julgesin vaatama jääda, kas tänaval kedagi oli.