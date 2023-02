Maria Demertizs ⟩ Kas Venemaa-vastased sanktsioonid toimivad?

Maailmapanga hinnangul kahanes Venemaa majandus 2022. aastal 4,5 protsenti ja kahaneb 2023. aastal veel 3,6 protsenti. Ei ole tavaline, et majandus kahaneb kaks aastat järjest. Isegi Ukrainas, kus oli 2022. aastal 35-protsendiline majanduslangus, peaks majandus 2023. aastal kasvama. Seega ei ole nende arvude põhjal korrektne väita, et Venemaa majandus ei ole pihta saanud.

Siiski näitavad Rahvusvahelise Valuutafondi viimased prognoosid palju paremat pilti: väiksemat kokkutõmbumist 2022. ja vaevumärgatavat kasvu 2023. aastal. Venemaalt tulevad andmed ei ole enam usaldusväärsed, mistõttu pole selge, kui suure hoobi on majandus saanud. Võib aga öelda, et kui sanktsioonide eesmärk oli Venemaa majandus lömastada ja ta globaalselt isoleerida, siis seda pole juhtunud. Sellel on kolm põhjust.