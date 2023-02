Toomas Jürgenstein ⟩ Jahimehed kipuvad öösihikuga tagauksest sisenema

Käes on selle riigikogu viimane töönädal. Komisjonid tõmbavad jooni alla, paljud ettekanded on pigem informatiivsed või on kavas pikalt otsitud kompromisside vormistamine. Siiski on veel lõplikult lahendamata teemasid, kus arutelu võinuks põhjalikum olla. Üks näide on jahinduses öösihiku lubamine. Eelnõu, mis peidab endas öösihikut, kannab keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse nimetust.