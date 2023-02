Arvata on, et Lääne ja demokraatlike riikide ladvikus loodeti Vladimir Putini läkitusest Venemaa riigiduumale kuulda mingitki valmidust sõja lõpetamiseks. Tema loodetud välksõjast ei tulnud ju midagi välja ja otse öeldes on Koljat hoopis Taavetilt parajalt kolki saanud.