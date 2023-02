VLADIMIR JUŠKIN ⟩ Vene kaitsetööstuse tugevus on vaid armetu mask

Suvel ja sügisel 1938 filmis režissöör Ivan Põrjev Gurjevka külas (Ukrainas Nikolajevi oblastis Novoodesski rajoonis) filmi «Traktoristid» (Kaug-Idast pärit demobiliseeritud tankist saab tööd Ukraina kolhoosis). Selle filmi jaoks kirjutati laul «Soomus tugev ja tankid on meil kiired» (Nõukogude tankistide marss), millest võetud read «Me ei taha tolligi võõrast maad, aga ka enda omast ei anna tolligi» on graveeritud Venemaa FSB Piirivalve Instituudi ja Vene Föderatsiooni Relvajõudude Ühendakadeemia fassaadile. Filmist pärit lauludest on saanud rahva seas ühed kõige armastatumad sõjateemalised laulud.