AIMAR ALTOSAAR ⟩ Tööjaotus annab võimaluse arvestada inimeste oskustega

Vanasti, kui üle 90 protsendi inimestest tegid ühte ja sama tööd – põllutööd ja kasvatasid loomi, polnud kellelgi mahti kaaluda, millised erilised anded igal indiviidil võivad olla. Tänapäeval on tuhandeid erinevaid tegevusi ja töid, kus igaühel on võimalus leida enda andele, huvidele ja temperamendile just sobivaim töö ja rakendus ning suurem edu tulebki siis, kui tehakse seda, mida osatakse ning mille üle kõige suuremat rahuldust tuntakse.