KALLE KÄSPER ⟩ Uus nõiajahi hooaeg on alanud ehk hass «tuvikeste» kallale

Kõik rahvad on vastikud, aga iga rahvas on vastik isemoodi.

Meie, eestlaste, kõige vastikumad omadused on argus, väiklus, kadedus ja kahjurõõm. Oh, küll meile meeldib tallata porri kedagi, keda enne oleme jumaldanud. Milline rõõm – tuli välja, et temagi pole pühak!