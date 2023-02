Jaanus Nurmoja ⟩ Õhukesed maksud ei ole õhuke riik

Hiljaaegu nentis Jüri Ratas, et maksusüsteemi tuleb tõsiselt arutada, kuid erakonnad pole sellega kaasa tulnud, sest see küsimus pole just kõige populaarsem. Muidugi on seda debatti vaja! Küllap on tal ka teistes punktides õigus, kuid ärgu sellest veel järeldatagu, et paaniline hirm maksudebati ees vaevab kõiki teisi erakondi peale Keskerakonna. Rohelised kindlasti nende hulka ei kuulu.