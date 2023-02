Kõik Eesti kaitseväes käinud teavad, misasi on SBK (sõduri baaskursus). Kaitseliidus on sama asja nimi SOK (sõdurioskuste kursus). See, mis võtab kaitseväes aega umbes kaks kuud, püütakse Kaitseliidus ära teha kümne nädalavahetusega.