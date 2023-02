Merike Sisask ⟩ Eesti arengut viib edasi vaimselt terve rahvas

Elame kogu inimkonnana suurte muutuste pöörises. Maailma raputavad ülemaailmsed kriisid ja isegi kui need tunduvad olevat geograafiliselt kaugel, on nende mõju vahetu ning avaldub iga inimese igapäevaelus. Inimeste ja kogukondade võimekust vaimset tervist ja heaolu säilitades kriisidega toime tulla ja nende kaudu areneda on hakatud nimetama säilenõtkuseks, see on tasakaal murdumatuse ja nõtkuse vahel, mis eeldab inimestelt head koos- ja isetoimimise võimet.