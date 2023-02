LOODUSKAITSJATE ÜLESKUTSE ⟩ Teeme Sõrve looduskaitseala ära!

Pärast põhjalikke uuringuid ja arutelusid on keskkonnaministeerium ette valmistanud dokumentatsiooni Sõrve riikliku looduskaitseala loomiseks Muraste, Vääna ja Sõrve ümbruse looduse kaitseks. Siinsel pealinna ümbritseval viimasel terviklikul rohealal on esindatud pea kõik Eesti metsatüübid, vanimate siinsete metsade vanus küündib 150 aastani. Ala on elupaigaks enam kui sajale ohustatud taime- ja loomaliigile, sealhulgas 24 kaitsealusele linnuliigile. Sõrve on oluline rohekoridor ja tuumala ka pea kõigile meie suurimetajatele. Liikide koguarvgi – enam kui 800 liiki − näitab väga kõrget elurikkust. Meie looduse sadu pärleid sisaldav ala omab olulist loodushariduslikku väärtust nii Harku ja Saue valdade kui ka Tallinna koolide jaoks. See on viimane terviklik ja hästi säilinud ning hoitud metsalaam pealinna külje all.