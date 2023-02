Juhtkiri ⟩ Ukraina sõda eskaleerub suureks vastasseisuks

Selles kontekstis on Bideni visiit Kiievisse, õigeusu hälli, kaugelt suurema sümboolse kaaluga kui lihtsalt Ukraina kõige suurema sõjalise liitlase visiit nende pealinna. Ka Ukraina võtab sõda metafüüsiliselt, ja teisiti ei olegi see Ukraina jaoks mõeldav, sest see ongi püha sõda oma vabaduse eest. Ja asjaolu, et Zelenskõi ja Biden väisasid Kiievi visiidil Püha Miikaeli Kuldsete Kuplitega kloostrit, mis on ka Ukraina õigeusu peakirik, rõhutab seda veelgi. Seda enam, et peaingel Miikael on kristlikus traditsioonis see, kes lõpuks purustab saatana.