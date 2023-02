Ivo Jaanisoo ⟩ Korras kodu on kindlus ehk otsustavad sammud renoveerimismaratonil

Poleemikat tekitava Euroopa hoonete energiatõhususe direktiivi muudatuseelnõu kui rahvusvahelise kokkuleppe eesmärk on saada enamik hoonetest korda aastaks 2050. See hõlmab nii meie järjest amortiseeruvaid kodusid, töökohti, koole, poode kui ka muid olulisi hooneid. Tulemusena säästame küttearvetelt, kuid hoopis mõõtmatu mõjuga on sellega kaasnev elukvaliteedi tõus, samuti nii kaugele läände kui ka itta nähtav peegel tervest ja õnnelikust ühiskonnast.