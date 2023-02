Suhetes Hiinaga rõhutavad RE, E200, Isamaa ja Parempoolsed (PP), et Eesti eesmärk peaks olema Euroopa Liidu ühtse poliitika kujundamine. Ülejäänud erakonnad seda ei maini, kuid leiavad, et julgeoleku arvelt Hiinaga majandussuhteid arendada ei tohiks. EER ütleb, et suhetes Hiinaga tuleb esiplaanile seada demokraatia ja inimõiguste kaitse selles riigis, mitte majanduskontaktid.