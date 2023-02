VALIMISED 2023 ⟩ Rahvusepõhised erinevused ja välispoliitiline konsensus

Vene ohu tunnetuses on väga selge rahvuspõhine erinevus. Ligi kaks kolmandikku vene rahvusest Eesti kodanikke arvab, et Venemaa ei kujuta endast Eestile ohtu. Sõja puhkedes Ukrainas on see osakaal mõnevõrra vähenenud ja vähem on ka neid, kes päris kindlasti arvavad, et Venemaast ohtu ei ole.

Kuid lõhe on siiski väga suur. Osalt on see märk sellest, et positiivne side oma emamaaga ei kao ka pärast aastakümneid mõnes teises riigis elamist ega sõltu sõjast või genotsiidist. Teisalt on see aga ka loomulikult Eesti riigi tegemata töö. Aastaid on kõrvalt vaadatud olukorda, kus see osa elanikkonnast, keda peaks meie ühiskonda sulandama, on olnud mõjutatud Eestile vaenuliku riigi propagandast.