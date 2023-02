Eesti «Vanasõnaraamatus», mis on üks ammendamatu rahvatarkuse varamu, on neli lehekülge vanasõnu tõest ja valest, põhiliselt sellest, et tõde võidab alati. Nojah, tänapäeval täiendab seda varamut Murphy: «Sõltumata sellest, kui sageli vale näidatakse vale olevat, jääb alles mingi protsent inimesi, kes seda tõeks peavad».