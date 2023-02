Kristi Raik ⟩ Eesti välispoliitika ees seisavad eksistentsiaalsed ülesanded

Eesti ja teiste lääneriikide jutupunktide hulka kuulub visalt väide, et aidates Ukrainal sõda võita, kaitseme reeglitel põhinevat maailmakorda. Nii olen ka ise argumenteerinud, ent jälgides nn globaalse lõuna vaateid Venemaa-Ukraina sõjale, olen hakanud selles väites üha enam kahtlema. See liberaalne maailmakord (ja olgu märgitud, et rahvusvahelises poliitikas tähendab liberalism eelkõige reeglitel ja kokkulepetel, mitte jõul põhinevat korda), mille õitseaeg oli külma sõja järgsel perioodil, on paljuski juba lagunenud. Asemele on tekkinud multipolaarne ehk mitmepooluseline maailm, mille jõukeskustevaheline võitlus ei lõpe ka Ukraina võidu puhul.