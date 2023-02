PÄRTEL PIIRIMÄE ⟩ Tagauks parlamenti tuleb sulgeda

Praeguses riigikogus on 81 liiget, kes on saanud valijatelt isiku- või ringkonnamandaadi võistluses teiste kandidaatidega. Piltlikult öeldes on nad parlamenti sisenenud esiuksest. See võistlus toimub enam-vähem ausalt, jättes hetkeks kõrvale asjaolu, et riigieelarvelise toetusega valimiskampaania tegemine tähendab seda, et valitsevad parteid tulevad valijatele nende enda raha eest kosja.

Aga lisaks neile on esinduskogus veel 20 inimest, kes on sinna pääsenud kompensatsioonimandaadiga ehk sisuliselt tagaukse kaudu. Kui ringkondades moodustub paremusjärjestus vastavalt häälte arvule, siis üleriigilised kompensatsioonimandaadid jagatakse suletud nimekirjade alusel. Nimekirjad koostab partei. See, kas järjestus sünnib parteilise demokraatia raames või seda eirates, polegi nii tähtis. Oluline on see, et nende saadikute mandaat tuleb sisuliselt erakonnalt, mitte valijatelt. Tõsi, valimistel peavad nad ikkagi kandideerima ja pälvima viis protsenti ringkonnamandaadi häältest, ent see on puhtalt vormistamise küsimus.