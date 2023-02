Juhtkiri ⟩ München kinnitas, et Eestil ei ole valikut

Tänast Müncheni võrreldi 1938. aasta Müncheniga, kus loovutati Sudeedimaa Hitlerile lootuses sellega vältida uue suure sõja puhkemist. Võrdlus 1938. aasta Müncheniga võib olla õigustatud halvaendelisuse poolest, kuid kindlasti mitte lääneriikide järeleandlikkuse poolest.

Järeleandlikkuse meeleolud on jäänud aastatagusesse aega, mil diplomaatilistes kanalites soovitati Zelenskõile anda Venemaa nõudmistele järele ja loobuda Ukraina NATO-kursist. Kuid Ukraina jäi endale kindlaks ja Zelenskõi vastas pärast Venemaa äkkrünnakut, et ta ei vaja küüti, vaid rohkem relvi ja laskemoona. Seda soovi on ta korranud seejärel praktiliselt igal nädalal kogu selle sõja-aasta jooksul.

Samm-sammult on Lääne reaalne sõjaline abi Ukrainale kasvanud, ja kasvanud sedavõrd, et Ukraina laskemoonavajadus hakkab ületama lääneriikide rahuaja ressursse. Vaja on suurendada tootmist.

Liitlastele tähendab see vajadust suurendada oma kaitsekulutusi. Sõnavõtud Müncheni konverentsil ja selle paneelides andsid tunnistust, et konsensus üldiseks kaitsekulutuste suurendamiseks on kujunemas.

Sõnades on Lääs olnud Ukrainaga sõja algusest peale, reaalne pühendumine on kasvanud ajaga. Sõja teise aasta künnisel ei ole see enam Venemaa sõda Ukrainaga, see on muutunud tasapisi kahe süsteemi eksistentsiaalseks vastasseisuks, mis milles kumbki ei saa enam niisama lihtsalt järele anda.