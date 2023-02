Aga valimisprogrammid, valimisdebatid, valimislubadused? Need on vajalikud, et poliitikud saaksid omavahel vaielda, kuid valijal on nendest vähe abi. Halvimal juhul on erakondade valimisprogrammid nagu 1980ndate Brežnevi pakikesed: tahad viinereid, siis pead võtma ka purgi letšot. Te ei saa viinereid ilma letšota.